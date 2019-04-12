المليار الأول لسندات أرامكو يستحق في 2022 والـ 3 الأخيرة بعد 30 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار، أظهرت البيانات التفصيلية لآلية استحقاق السندات، أن المليار الأول منها يستحق في 2022 ، أي بعد 3 سنوات في حين يستحق الملياران التاليان في 2024، أي بعد 5 سنوات. وتتوزع بعد ذلك الـ 9 مليارات على 3 دفعات تستحق أولاها بعد 10 سنوات (2029) والثانية بعد 20 سنة (2039) والأخيرة بعد 30 سنة (2049).

وكان الطرح الأولي لسندات أرامكو الدولية سجل معدلات قياسية في الطلب عليها حيث تجاوز 100 مليار دولار بحسب وكالة بلومبيرج، وهو ما يعكس الثقة العالمية بالتدفقات المالية للشركة وباقتصاد المملكة.

وأوضحت أرامكو في بيانها مساء أمس الأول أن من المتوقع أن يكتمل الطرح الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، الثلاثاء المقبل (16 أبريل الجاري).

وأكدت أن السندات ستكون مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن London Stock Exchange’s (Regulated Market)، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة (United Kingdom Listing Authority).

وأشارت إلى أن هذا الطرح تضمن خمس دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.

ووفق البيان تتضمن الدفعات مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد قدره 2.75% مستحقة في عام 2022، وملياري دولار من السندات ذات الأولوية بعائد 2.875% قدره مستحقة في 2024 ، و3 مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد 3.5% مستحقة في 2029، و3 مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد 4.25% مستحقة في 2039 ، و 3 مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد 4.375% مستحقة في 2049.

ويأتي إصدار السندات، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، في أعقاب اتفاق أرامكو على شراء حصة قدرها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، من صندوق الاستثمارات العامة في صفقة تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.

دفعات سندات أرامكو:

2022

1000,000,000

دولار بعائد 2.750%

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2024

2000,000,000

دولار بعائد 2.875%

2029

3000,000,000

دولار بعائد 3.500%

2039

3000,000,000

دولار بعائد 4.250%

2049

3000,000,000

دولار بعائد 4.375%