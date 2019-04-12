أرامكو للتجارة توسع تغذيتها للسوق الأوروبية عبر «بي كيه إن» البولندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الظهران

في خطة لتوسيع تغذيتها للسوق الأوروبية، وقعت شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو السعودية للتجارة)، الذراع التجارية لأرامكو السعودية أمس، اتفاقية لتوريد النفط الخام إلى شركة التكرير البولندية «بي كيه إن أورلاين»، مقابل الحصول على حجم مماثل من زيت الوقود عالي الكبريت من المصفاة البولندية. وتسلط الاتفاقية الضوء على التزام أرامكو تجاه السوق البولندية واستراتيجيتها لتعزيز تكامل شبكتها في أعمال التكرير والمعالجة بأوروبا.

وأوضحت أرامكو في بيان أمس، أن هذه الاتفاقية تعزز استراتيجية الشركة لضخ كميات محددة من النفط الخام عبر مناطق جغرافية مختلفة حول العالم، والمحافظة على التوازن بين العملاء ومنافذ البيع التابعة لهم، لضمان إمدادات آمنة ومستدامة من النفط.

ووقع الاتفاقية كل من كبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية، إبراهيم البوعينين، والمدير التنفيذي لقطاع التجارة في شركة بي كيه إن أورلاين، جرزيجورز ماركوفيتش. وحضر مراسم التوقيع، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «بي كيه إن أورلاين»، دانيل أوبايتيك، وعدد من كبار المسؤولين في الشركتين.

Advertisements

وتمهد الاتفاقية الطريق للتوسع في استراتيجية أرامكو السعودية الراسخة للشراكة والتعاون، كما تسهم في تنويع إمدادات النفط الخام لشركة «بي كيه إن أورلاين»، وتأمين منافذ جديدة لإنتاجها.

وتعزز الأعداد المتزايدة من الشراكات التستراتيجية في أنشطة التكرير، والكيميائيات والتسويق، طموحات أرامكو السعودية في تنمية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما تدعم جهودها الناجحة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة. ويمنح تواجد أرامكو السعودية في أوروبا ميزة تنافسية للشركة لتوريد اللقيم للسوق الأوروبي.

إضافة إلى ذلك، تدعم هذه الاتفاقية جهود أرامكو السعودية لتخصيص منافذ استراتيجية جديدة للنفط الخام مما يمكنها من إيجاد موطئ قدم لها في عدد من الأسواق المستقبلية، وتحقيق التوازن المثالي للحضور الجغرافي بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وترتبط أرامكو السعودية باتفاقية قائمة مع شركة «بي كيه إن أورلاين» لإمدادها بالنفط الخام، حيث تعمل بموجبها على توريد 74 ألف برميل من النفط الخام العربي.

ماذا تعني الاتفاقية لأرامكو؟