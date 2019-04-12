ربط الكتروني لرخص البناء في الشرقية مع «إتمام»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الدمام

أكملت أمانة المنطقة الشرقية ربطها الالكتروني مع مركز خدمات المطورين «إتمام» التابع لوزارة الإسكان، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكاملية الخدمية مع القطاعات الحكومية، والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.

وأوضح المشرف العام على وكالة التطوير العقاري محمد الغزواني أمس، أن الربط الالكتروني مع أمانة المنطقة الشرقية، يعد خطوة مهمة في السعي المتواصل لتطوير بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري، واختصار الوقت وتسهيل سير الإجراءات، مما ينعكس إيجابا على القطاع ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية مناسبة وتحفيز نسبة المعروض العقاري.

تعزيز التكامل

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وذكر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الربط مع مركز خدمات المطورين «إتمام» يهدف إلى تعزيز التكامل والجهود وتضافرها بين الأجهزة الحكومية، بغية تسهيل الإجراءات وتسريع الإنجاز من خلال التحول إلى التعاملات الالكترونية والتي ستسهم بدورها في رفع مستوى الرضا للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الأمانة.

ولفت إلى أن الأمانة ومن خلال الربط الالكتروني مع «إتمام» أحدثت نقلة في سعيها للربط مع جميع الأمانات لتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري، عبر أتمتة الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري وتقليل أوقات إجراءاتها عبر بوابته الالكترونية المرتبطة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمشروعات العقارية والتطوير العقاري.

تيسير الإجراءات

وأفاد مدير عام مركز إتمام بالمنطقة الشرقية فيصل أبونخاع بأن هذا الارتباط يمثل جزءا من أولويات المركز الرامية إلى تسهيل وتيسير الإجراءات في التعاملات الالكترونية للمستفيدين ورفع مستوى الرضا لديهم، وتعزيز التكاملية الخدمية بين القطاعات الحكومية والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة الإجراء للمعاملات مما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ويعد مركز «إتمام» أحد مبادرات وزارة الإسكان الهادفة إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري، ويقدم المركز جميع خدمات التطوير العقاري في مكان واحد، ويتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، والتي تأتي الأمانات في مقدمتها، ويتميز بتقديم جميع خدماته الكترونيا عبر منصته الالكترونية.