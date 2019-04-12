تسليم وحدات سكنية في 20 مشروعا موزعة على 8 مناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سلم برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، خلال مارس الماضي، الوحدات السكنية من نوع فلل في 20 مشروعا، تتوزع في 8 مناطق، بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز وتوقيع العقد النهائي.
وأوضحت الوزارة، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم وحدات سكنية في 6 مشاريع بمنطقة الرياض، ومشروعين في منطقة مكة المكرمة، و4 مشاريع في المنطقة الشرقية، كما شمل التسليم 5 مشاريع في منطقة القصيم، و3 مشاريع في منطقة جازان، ومشروعين في منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة لمشروع واحد في منطقة حائل، وآخر في منطقة الباحة.
وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 38 مشروعا تضم فللا سكنية بمساحة 500 متر مربع للفيلا الواحدة، ضمن مشاريعها في برنامج «سكني» التي أطلقت خلال عام 2017.
وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية والمرافق العامة من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، وتوفر هذه المشاريع أكثر من 12 ألف وحدة سكنية.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، استمرار الوزارة في توفير مزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين، واستمرارها في ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج «سكني» لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.
20 مشروعا في 8 مناطق
الرياض:
تشمل إسكان:
- رماح
- ثادق
- الزلفي
- شقراء
- العيينة
- الأفلاج
تشمل إسكان:
- القنفذة
- الخرمة
تشمل إسكان:
- الخبر
- المبرز
- الأحساء
- حفر الباطن
تشمل إسكان:
- رياض الخبراء
- النبهانية
- عنيزة
- بريدة
- البدائع
تشمل إسكان:
- بيش
- صامطة
- صبيا
تشمل إسكان:
- رفحا
- عرعر
تشمل إسكان:الباحة:
تشمل إسكان:
- المخواة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.