شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 18 مليار جنيه استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف خلال 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وفد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبنك الاستثمار القومى، إلى محافظات القناة "السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية"، فى جولة ميدانية استمرت لمدة يومين، لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بمتابعة المشروعات ذات البعد الاجتماعى والبيئى والتأثير المباشر على صحة المواطنين والتى تأتى فى ضوء الأهداف الأساسية لرؤية مصر 2030.





وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الهدف الأساس من تلك الزيارات هو متابعة الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع بتلك المشروعات، والوقوف على التحديات والمعوقات والمشكلات التى تواجه العمل بها، وذلك تمهيداً لحلها والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لها، حتى يستفيد منها المواطن الذى يعد هو الهدف الرئيس لكل إصلاح.





ويُشار إلى أن جملة الاستثمارات المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة للعام المالى 19/2020 تبلغ نحو 1.372 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 48% عن الاستثمارات المعتمدة للعام الحالى 18/2019، فيما تبلغ استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 19/2020 تبلغ نحو 18 مليار جنيه منها 4.6 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب فقط، وذلك للوصول بخدمة مياه الشرب لنسبة 100%، كماً وكيفاً وضمان توقف نظام المناوبات مع توجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه بالاعتماد فى بعض المناطق على تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، بالإضافة إلى مبلغ 13.4 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى بهدف استكمال محطات معالجة الصرف الصحى والوصول لنسب تغطية القرى لـ 44.5% ولأهمية الموضوع وتأثيره المباشر على إدارة منظومة المياه.





ترأس وفد وزارة التخطيط محمد فريد، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية بالوزارة، والذى أوضح خلال زيارة محافظة بورسعيد أنه تم تقدير استثمارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة بورسعيد لتبلغ نحو 513.5 مليون جنيه بزيادة قدرها حوالى 100% من الاستثمارات المعتمدة فى 18/2019، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الأعمال بمحطة معالجة القابوطى وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بنهاية العام الحالى 18/2019 وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحويل محطات المعالجة إلى ثلاثية للاستفادة من المياه المنتجة فى أغراض الزراعة وزيادة الوعاء المائى لمصر.

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وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، خلال زيارته لمشروعات محافظتى الإسماعيلية والسويس أن الاستثمارات المقدرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالعام المالى 19/2020 لمحافظة الاسماعيلية تقدر بنحو 695 مليون جنيه، بزيادة قدرها 24% عن الاستثمارات المعتمدة فى 18/2019، متابعًا أن الاستثمارات المخصصة لمحافظة السويس لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 19/2020 تبلغ نحو 163.5 مليون جنيه مخصصة لاستكمال المشروعات والانتهاء منها والبدء فى عدد من المشروعات الجديدة والملحة بالمحافظة.





وتفقد وفد وزارة التخطيط مشروعى محطة معالجة القابوطى ورافع الضواحى والزهور والنورس ببورسعيد حيث بلغ إجمالى تكلفة تلك المشروعات نحو 550 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 95%، ومتوقع الانتهاء منه بنهاية العام المالى الحالى 18/2019 ليخدم نحو 200 ألف نسمة، كما بلغ إجمالى تكلفة مشروع محطة مياه جنوب بورسعيد نحو 347 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 60% ويهدف المشروع إلى خدمة قرى جنوب بورسعيد بمياه الشرب ومستهدف الانتهاء منه بنهاية 2019.

كما تم زيارة عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسماعيلية حيث تفقد الوفد مشروع محطة مياه المستقبل المرحلة الاولى بإجمالى تكلفة نحو 290 مليون جنيه ويخدم عدد سكان يصل لنحو 170 ألف نسمة بسبع مناطق، وكذا مشروع محطة صرف صحى أبو صوير بإجمالى تكلفة 70 مليون جنيه ومتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية 18/2019 بالإضافة إلى تفقد مشروع الصرف الصحى المتكامل بالسبع آبار.





وشملت الزيارة كذلك التوجه لمحافظة السويس وزيارة مشروعات محطات المياه المرشحة فائقة الجودة بجنيفة وكبريت وأبو عارف والمستهدف الانتهاء منها نهاية 18/2019 بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه وتساهم فى تدعيم مياه الشرب لعدد 75 ألف نسمة بالمحافظة، وزيارة محطة صرف صحى كبريت وجنيفة والتى بلغت التكلفة الإجمالية لها 104 مليون جنيه لتخدم نحو 130 ألف نسمة ومستهدف الانتهاء منها بنهاية 18/2019، وصرف صحى حوض الدرس بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه لخدمة 160 ألف نسمة والمستهدف الانتهاء من المشروع بنهاية 19/2020، ومشروع توسعات محطة معالجة عتاقة بتكلفة اجمالية 300 مليون جنيه لخدمة محافظة السويس بالكامل أى نحو 750 ألف نسمة والمستهدف الانتهاء منها بنهاية 18/2019.