عقوبات التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي سجن وغرامة 100 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر
قال المهندس صلاح حسن، الرئيس التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إنه تم رصد حالات كثيرة حصلت على وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي دون حق ننتيجة التلاعب في الأوراق، أو إعادة التعامل مرة أخرى بعد الحصول على الشقة بموجب عقود عرفية، لافتًا إلى أنه من تم ضبطه بهذه المخالفات جرى تحويله إلى النيابة العامة.
وأضاف حسن لمصراوي، أن عقوبات التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي سواء بالإيجار أو بالبيع، بالحبس أو الغرامة أو العقوبتين معًا، لافتًا إلى أن الغرامة المالية يمكن أن تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تقل عن 20...
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