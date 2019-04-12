وزير المالية: 4 مليارات دولار تحويلات من هيئة قناة السويس للموازنة العامة

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس، مؤتمر "مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الأفريقة عن طريق المشروعات الصغيرة" أحد الفعاليات الدولية المقامة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التى بدأت أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وتستمر حتي يوم 15 إبريل الحالى، وفى حضور السفير مارك جروسمان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية سابقا وحاليا نائب رئيس مجموعة كوهين TGC وجوزيف كوستا نائب رئيس المجموعة وزينة البستاني المستشار الأول بالمجموعة، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين...

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