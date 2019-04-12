الان تتابع النفط يرتفع بفضل تخفيضات أوبك والعقوبات على إيران وفنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مدعومة بتخفيضات الإمدادات الجارية التي تقودها منظمة “أوبك”، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات النفط من إيران وفنزويلا.

وبحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71.07 دولار للبرميل، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.84 دولار للبرميل مرتفعة 26 سنتا أو 0.4% بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.

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وقال آر.بي.سي كابيتال ماركتس في مذكرة: “نتوقع أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في المتوسط 75 دولارا للبرميل و67 دولارا للبرميل على الترتيب على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري، لكن المخاطر تميل أكثر إلى الجانب الصعودي”.

وأضاف البنك الكندي أن: “موجات الارتفاع التي تغذيها العوامل الجيوسياسية قد تدفع الأسعار صوب مستوى 80 دولارا للبرميل أو حتى لتجاوز ذلك المستوى لفترات متقطعة هذا الصيف”.

وصعدت أسواق النفط أكثر من الثلث هذا العام بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا المصدرتين للخام وتصاعد القتال في ليبيا.

وينخفض إنتاج فنزويلا مع العقوبات الأمريكية التي أُضيفت إلى أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، فيما من المتوقع أن تشدد الحكومة الأمريكية العقوبات النفطية على إيران في مايو.