المملكة: الشباب السعودي يحظون باهتمام القيادة في عملية التنمية وفتح آفاق التعاون مع العالم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:35 صباحًا, 12 أبريل 2019 م المناطق_واس أكدت المملكة العربية السعودية أن الشباب الذين يمثلون 67% من المجتمع السعودي يحظون باهتمام القيادة في عملية التنمية وفتح آفاق التعاون مع العالم من خلال نشر ثقافة الحوار وقيم التسامح والاعتدال، إلى جانب الفرص العديدة التي تعتمد على المساواة بين الجنسين وتسهم في تحقيق تطلعاتهم.

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