الخميس.. أخر موعد لسداد مقدمات حجز أراضي وزارة الإسكان

كتب أحمد حسن
حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس المقبل، أخر موعد لسداد مقدمات حجز الأراضى المميزة والأكثر تميزًا التى أعلنت عنها الوزارة الأسبوع قبل الماضى.
من جانبه قال المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان، أن الوزارة طرحت 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزاً"، فى 13 مدينة جديدة، موضحاً أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكترونى (on line).
وأضاف المهندس طارق السباعى، أنه يتم طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وهى "6...
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