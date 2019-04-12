شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات وسط ضغوط من قطاع الطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم مع استمرار الضغوط التي شكلها انخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة، وذلك رغم صدور بيانات إيجابية في وقت سابق الخميس.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حذر دول وتكتلات العالم بأن الحرب التجارية لم تضع أوزارها بعد، وهو ما يشكل تهديدات لتكتلات مثل الصين والاتحاد الأوروبي.



ومن ناحية أخرى، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 1.6% وأغلق عند 63.58 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر بالجلسة عند 64.4 دولار وأقل سعر عند 63.3 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 1.3% مغلقاً عند 70.78 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 71.6 دولار وأقل سعر عند 70.5 دولار.

Advertisements



وكشفت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا انخفض بنحو 8 آلاف إلى 196 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.6% خلال مارس/آذار الماضي.



وفي ختام الجلسة، تراجع "داو جونز" بأربع عشرة نقطة مغلقاً عند 26143 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 26229 نقطة وأقل مستوى عند 26062 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 7947 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7975 نقطة وأقل مستوى عند 7933 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز"، فقد استقر عند 2888 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2893 نقطة وأقل مستوى عند 2881 نقطة.