شكرا لقرائتكم خبر عن العملات الرقمية تتعرض لمبيعات مكثفة..والريبل تهبط بأكثر من 7% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم وتعرضت لمبيعات مكثفة في أعقاب تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" بشأن هذا النوع من الأصول.



وفي تصريحات لـ"سي إن بي سي" اليوم، قالت "لاجارد" التكنولوجيا المالية في أصول مثل العملات الرقمية تتسبب في اهتزاز النظام المصرفي، ويجب مراقبتها عن كثب كما طالبت بوضع المزيد من القواعد التنظيمية المناسبة لها.

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وأشارت "لاجارد" إلى أن العملات الرقمية ربما تقوض الاستقرار المالي العالمي الأمر الذي يبرر ضرورة إخضاعها للتنظيم المشدد.



وهبطت الريبل بحلول الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 7.1% إلى 0.33 دولار، وسجلت أعلى مستوى اليوم عند 0.36 دولار وأقل سعر عند 0.32 دولار، وسجلت قيمتها السوقية 32.9 مليار دولار.



أما "بتكوين"، فقد تراجعت بنسبة 4.3% إلى 5078 دولارا، وبلغت أعلى مستوى عند 5347.4 دولار وأقل سعر عند 4965.9 دولار، في حين بلغت قيمتها السوقية نحو 89.5 مليار دولار.