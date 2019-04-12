شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنسبة 2.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع قوة الدولار بالإضافى إلى عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذ آمن عقب تلاشي تأثير محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام معظم العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.

Advertisements



هذا، وكشفت بيانات اقتصادية في وقت سابق اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة بينما ارتفعت أسعار المنتجين في الشهر الماضي.



ومن ناحية أخرى، أظهرت فاعليات ما دار في اجتماع الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي أن البنك المركزي ملتزم بسياسة الصبر في رفع الفائدة هذا العام نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي واستمرار ضعف التضخم.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 2.5% (ما يعادل 37.7 سنت) وأغلقت عند 14.867 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.215 دولار وأقل سعر عند 14.845 دولار.