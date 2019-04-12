شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض وسط عدم يقين بشأن "بريكست" بعد التأجيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم في ظل عدم اليقين السائد بين المستثمرين الأفراد والشركات بالمملكة المتحدة بعد الموافقة على تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وكان قادة التكتل الأوروبي الموحد قد أعلنوا أمس تأجيل "بريكست" حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول بهدف منح المزيد من الوقت والفرصة لمزيد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق الانسحاب.

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ومن الجدير بالذكر أن البرلمان البريطاني رفض ثلاث مرات اتفاقية رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" التي توصلت إليها أواخر العام الماضي مع بروكسل.



وأكد قادة الدول الأوروبية على أنه سيتم مراجعة سير المفاوضات بين بروكسل ولندن في يونيو/حزيران القادم من أجل التحقق من مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.



وخلال التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3053، وسجل أعلى سعر أمام العملة الأمريكية اليوم عند 1.3109 وأقل سعر عند 1.3051.