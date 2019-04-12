شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أدنى إغلاق هذا الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم متأثرةً بارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى صدور بيانات إيجابية دفعت المستثمرين بعيداً عن المعدن النفيس كملاذ آمن.



يأتي ذلك بعد استيعاب محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي أكد على تبني نهج الصبر في رفع الفائدة نتيجة بوادر تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وضعف التضخم.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.

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وأثر صعود الدولار سلبياً على أداء السلع – ومن بينها الذهب – حيث تسبب في أن تكون أعلى سعراً بالنسبة للمشترين.



وكشفت بيانات اليوم عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا قد تراجع بثمانية آلاف إلى 196 ألفاً في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين خلال مارس/آذار.



وفي ختام الجلسة، انخفض الذهب بنسبة 1.6% وأغلق عند 1293.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1313.1 دولار وأقل سعر عند 1292.9 دولار.