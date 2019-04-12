شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع عقب بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم مدعوماً بصدور بيانات اقتصادية إيجابية واستيعاب محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وكان محضر البنك المركزي الأمريكي قد أظهر اقتناع غالبية الاعضاء بضرورة الصبر قبل رفع معدل الفائدة بسبب ظهور إشارات تباطؤ النمو في الاقتصادين الأمريكي والعالمي.



وأشارت فاعليات الاجتماع الذي انعقد الشهر الماضي إلى أن هناك مخاوف لدى البنك المركزي من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين واستمرار بقاء التضخم قرب مستويات منخفضة.

Advertisements



وتراجع الاحتياطي الاتحادي عن توقعاته السابقة برفع معدل الفائدة مرتين هذا العام ليشير في اجتماع الشهر الماضي إلى انه لن يرفع الفائدة خلال 2019.



وكشفت بيانات اقتصادية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية تراجع بثمانية آلاف طلب إلى 196 ألفاً في الأسبوع الماضي، بينما صعد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.6% خلال مارس/آذار.



وخلال التعاملات اليوم، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.