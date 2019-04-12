شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعمق خسائر ويهبط أدنى 71 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وزادت خسائرها بعد أنباء عن أن "أوبك" ربما تدرس زيادة إنتاجها من الخام في اجتماع يونيو/حزيران القادم.



ونقلت "رويترز" عن مصدر قوله إن "أوبك" سوف تناقش زيادة إنتاجها النفطي حال ارتفاع سعر "برنت" إلى ما بين ثمانين دولارا وخمسة وثمانين دولارا للبرميل.



وأكدت "أوبك" والمنتجين المستقلين التزامهم باتفاق خفض الإنتاج من أجل تقليص تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 06.8 نقطة.



وخلال التعاملات بالسوق، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 63.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.4 دولار وأقل سعر عند 63.3 دولار.



وتراجع خام "برنت" بنسبة 1.2% إلى 70.8 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 71.6 دولار وأقل سعر عند 70.8 دولار.