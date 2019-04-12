شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض من أعلى مستوى في 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية وتخلى عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع سجله أمس أمام العملة الأمريكية حيث تأثر سلبياً اليوم بانخفاض أسعار النفط.



واستعابت الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي أكد البنك المركزي من خلاله على تبني نهج الصبر في رفع الفائدة بسبب ظهور إشارات على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

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وفي سوق النفط، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 63.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.4 دولار وأقل سعر عند 63.6 نقطة.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.5% إلى 71.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 71.6 دولار وأقل سعر عند 70.8 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7468، وسجل اعلى سعر عند 0.7516 وأقل سعر عند 0.746.