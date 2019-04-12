شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية بعد استيعاب محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف عقب استيعاب الأسواق لما جاء في محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي وعودة التركيز على التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأطراف أخرى.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هدد بفرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 11 مليار دولار تستوردها بلاده من دول الاتحاد الأوروبي لما رآه من دعم التكتل الموحد لشركة "إيرباص" للحصول على ميزان تنافسية على حساب "بوينج".



ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، ولكن وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" أعلن اتفاق البلدين على آلية تنفيذ اتفاق محتمل.

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وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي أمس عن أن أعضاء البنك المركزي يرون نهج الصبر مبرر في ظل إشارات تباطؤ نمو الاقتصادين الأمريكي والعالمي فضلاً عن ضعف التضخم والحرب التجارية.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بثمانية آلاف طلب إلى 196 ألفاً في الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.6% خلال مارس/آذار.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 26200 نقطة، وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 2891 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل ست نقاط) إلى 7958 نقطة.