شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل التراجع..فهل انفجرت الفقاعة؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتكهنات من جانب المحللين بأن القفزات القوية للمعدن كانت عبارة عن فقاعة وانفجرت.



وكان سعر البلاديوم قد اقترب من حاجز 1600 دولار للأوقية وقت سابق هذا العام وارتفاع في القيمة بأكثر من 50%.



جاء ذلك نتيجة الطلب القوي من شركات صناعة السيارات التي تريد استخدام "البلاديوم" في إنتاج مكونات تقلل مستويات العوادم الملوثة للبيئة.

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وبالتزامن مع الطلب القوي، أعلنت الحكومة الروسية عزمها حظر تصدير البلاديوم لفترة تبدأ من مايو/أيار حتى أكتوبر/تشرين الأول.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نقطة.



وخلال التعاملات اليوم، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1350.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1373 دولارا وأقل سعر عند 1338.3 دولار.