شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم ينخفض بأكثر من 8% والسوق الرقمية تفقد 13مليار دولار أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 8% بالتعاملات الفورية يوم الخميس بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح بعد موجة قوية من المكاسب ، ليفقد السوق الرقمية حوالي 13 مليار دولار أمريكي فى أقل من 24 ساعة ، فى علامة سلبية تشير إلى توقف السوق الصاعد.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:25 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 163.22$ بانخفاض قدره 14.49$ بنسبة 8.1%،حيث سعر الافتتاح عند 177.71$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 178.00$ ،وأدنى سعر عند 160.33$.

حقق الايثريوم بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.2% ، بعدما فقد يوم الثلاثاء نسبة 2.8% بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 187.26$ لكل وحدة ايثريوم المسجل فى اليوم السابق.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بنحو 13 مليار$ إلى إجمالي 169مليار$ ، مع تراجع واسع حاليا فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

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وسجلت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية بالأمس مستوي 186 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

تتسارع حاليا عمليات التصحيح وجني الأرباح فى السوق الرقمية بعد موجة قوية من المكاسب ، سجلت خلالها معظم أسعار العملات الرقمية الكبرى أعلى مستوياتها فى خمسة أشهر.

والهبوط الحالي يبدو منطقيا بسبب مستويات التشبع الشرائي ، لكن فقد السوق نحو 13 مليار $ فى أقل من 24 ساعة يبدو مزعجا ، وعلامة سلبية تشير إلى توقف السوق الصاعد الذي سيطر على تداولات معظم العملات الكبرى منذ مطلع نيسان/أبريل الجاري ،خاصة أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين".

من ناحية أخرى ، قالت كريستين لاغارد رئيسة الصندوق الدولي أن تكنولوجيا البلوكشين تهز العالم المالي التقليدي ، ولها تأثير واضح على تحركات المؤسسات المالية القائمة.

وفى الوقت نفسه ، يدخل مشروع وزارة الطاقة الأمريكية لاستخدام تكنولوجيا البلوكشين لتعزيز أمن محطات الطاقة مرحلته الثانية ، ويهدف المشروع إلى منع الهجمات عن بعد مثل تلك التي أصابت شبكة أوكرانيا عام 2016.