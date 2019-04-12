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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع بفعل انتعاش الدولار وهبوط النحاس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالإضافة إلى هبوط أسعار النحاس فى السوق العالمي.
تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.9% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.08$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.22$،وسجلت الأعلى عند 15.24$ ، والأدنى عند 15.07$.
حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، بعدما فقدت فى اليوم السابق نسبة 0.2% ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 15.33$ للأوقية.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، متجها لتحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.44 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.
وكما هو معروف ارتفاع العملة الأمريكية يؤثر سلبا على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار ، إذ يجعلها ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.
انخفضت أسعار النحاس بنسبة 0.7% ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، لتقود هبوط معظم أسعار المعادن الصناعية ، مع تنامي المخاوف حيال وفرة المخزون العالمي.
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