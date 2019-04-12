شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية تنخفض لأدنى مستوى منذ عام 1969 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 6 نيسان/أبريل بمقدار 196 ألف،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 4 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1969 ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 210 ألف ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت 204 ألف بعد التعديل من 202 ألف،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.

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