شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر آذار/ مارس مرتفعا بمقدار0.6% شهريا ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.3%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.1 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.3% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.1% ، هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.