شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين والأنظار على تعليقات أعضاء الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام ، ليتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا قبيل صدور عدد من البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة عن أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة ، بالإضافة إلى ترقب تعليقات بعض صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 96.68نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.51 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.48 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس أقل من 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.44 نقطة ، وذلك بعد نشر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أظهر محضر الاحتياطي الاتحادي الصادر بالأمس اتفاق صانعي السياسة النقدية الأمريكية على التحلي بالصبر حيال أي تغيير فى أسعار الفائدة ،وأن التلميح فى اجتماع 19-20 آذار/مارس إلى عدم رفع معدلات الفائدة خلال العام الجاري جاء نتيجة ظهور بوادر على التباطؤ الاقتصادي فى البلاد.

وناقش أعضاء الاحتياطي الاتحادي تحركات السياسة النقدية المحتملة التي قد يتخذها المركزي الأمريكي بعد أن ينهي برنامج تخفيض الميزانية العمومية بحلول أيلول/سبتمبر القادم ،واقترح البعض شراء سندات الخزانة فى تلك المرحلة.

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عززت تفاصيل المحضر من موقف سياسة الحمائم الأخيرة التي اقرها أكبر بنك مركزي فى العالم، وزادت من احتمالات تعليق رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن أسعار المنتجين خلال آذار/مارس ، وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

يصدر مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% خلال آذار/مارس من ارتفاع بنسبة 0.1% فى شباط/فبراير ،ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.1% بالقراءة السابقة.

وتصدر طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي فى 6 نيسان/أبريل المتوقع 210 ألف ، وسجلت القراءة السابقة عدد 202ألف.

ويركز المستثمرين أيضا على تعليقات عدد من صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي فى أوقات متلاحقة اليوم ، بهدف الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.