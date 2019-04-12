شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع ارتفاع المعنويات بالسوق بعد تحقيق كبرى الشركات أرباح أفضل من التقديرات خلال الربع الأول ، وبعد إعلان المركزي الأوروبي اتخاذ المزيد من التحفيز إذا استمر التباطؤ فى اقتصاد منطقة اليورو ، وأيضا بعد موافقة زعماء أوروبا على تأجيل "بريكست" إلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر القادم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 10:58 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.3% ، فى أول مكسب خلال ثلاث جلسات ، بعد نتائج اجتماع المركزي الأوروبي وتصريحات ماريو دراغى.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء .

ارتفع سهم "سوديكسو" بنسبة 5% ، بعدما أعلنت الشركة الفرنسية عن نمو أقوى من المتوقع فى إيراداتها ، و سوديكسو تعتبر ثاني أكبر شركة تموين فى العالم.

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وصعد سهم "LVMH" بأكثر من 4% فى سوق الأوراق المالية فى باريس ، بعدما أعلنت الشركة عن مبيعات قوية فى الربع الأول مع ارتفاع الإيرادات بأكثر من 16%.

حافظ البنك المركزي الأوروبي "ECB" يوم الأربعاء على موقفه من السياسة النقدية المرنة ،وأشار ماريو دراغى محافظ البنك إلى احتمال اتخاذ المزيد من تدابير السياسة التحفيزية إذا استمر التباطؤ فى اقتصاد منطقة اليورو.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.35% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا فى الجلسة السابقة للمرة الأولى خلال خمس جلسات.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.5% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا بفضل نتائج الشركات ، وفى ألمانيا أضاف أكثر من 0.4%.

وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3% ، بعدما وافق زعماء أوروبا خلال القمة الطارئة فى بروكسيل على تأجيل انفصال بريطانيا عن الاتحادي الأوروبي "بريكست" إلى الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر القادم.