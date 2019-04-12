شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين واحتمالات الفائدة الأمريكية تكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى فى أربعة أيام ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت بالأمس أعلى مستوى فى أسبوعين ، ويكبح الخسائر الاحتمالات القوية لعدم قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,304.33$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,308.08$،وسجلت أعلى مستوي 1,309.18$ ، وأدنى مستوي 1,303.68$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,310.58$ للأونصة ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

Advertisements

أظهر محضر الاحتياطي الاتحادي الصادر بالأمس اتفاق صانعي السياسة النقدية الأمريكية على التحلي بالصبر حيال أي تغيير فى أسعار الفائدة ،وأن التلميح فى اجتماع 19-20 آذار/مارس إلى عدم رفع معدلات الفائدة خلال العام الجاري جاء نتيجة ظهور بوادر على التباطؤ الاقتصادي فى البلاد.

وناقش أعضاء الاحتياطي الاتحادي تحركات السياسة النقدية المحتملة التي قد يتخذها المركزي الأمريكي بعد أن ينهي برنامج تخفيض الميزانية العمومية بحلول أيلول/سبتمبر القادم ،واقترح البعض شراء سندات الخزانة فى تلك المرحلة.

عززت تفاصيل المحضر من موقف سياسة الحمائم الأخيرة التي اقرها أكبر بنك مركزي فى العالم، وزادت من احتمالات تعليق رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 757.85 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.