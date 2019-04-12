شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف المعروض الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس على وشك تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، وحيال تباطؤ الاقتصاد العالمي.

بحلول الساعة 09:40بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 64.05$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.46$،وسجل أعلى مستوي 64.47$ ،وأدنى مستوي 63.96$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 71.17$ للبرميل من مستوي الافتتاح 71.52$ ،وسجل أعلى مستوي 71.65$ ،وأدنى مستوي 71.11$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، وصعدت عقود برنت بنسبة 1.1% مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 71.77$ للبرميل ، لمخاوف بشأن توقف إمدادات ليبيا.

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بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، تتراجع أسعار النفط حاليا بفعل مخاوف حيال تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع مخزونات الخام التجاري لأعلى مستوياتها منذ عام 2017 ،واستمرار ضخ إنتاج نفط عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.0 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 5 نيسان/أبريل، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 456.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد استقرت الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر عند إجمالي12.2 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج على الإطلاق فى الولايات المتحدة.

وهناك أيضا مخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي ، خاصة بعدما خفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعات للنمو العالمي لأدنى مستوى فى عشر سنوات ، والتباطؤ الاقتصادي يؤثرا سلبا على مستويات الطلب على الوقود.