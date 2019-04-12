شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين ينزل من أعلى مستوى فى 5 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 2% بالتعاملات الفورية يوم الخميس بصدد تكبد ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام ، لتنزل من أعلى مستوى فى خمسة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني أرباح ، لكن تظل الأسعار تتداول أعلى مستويات 5,000$ ، مع زيادة أحجام التداولات حاليا فى السوق الرقمية.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:05بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول5,190$ بانخفاض قدره 133$ بنسبة 2.5%،حيث سعر الافتتاح عند 5,323$،وسجلت أعلى مستوي عند 5,344$ ، وأدنى سعر عند 5,150$.

حقق "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.7% ، فى خامس مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 5,466$ لكل وحدة بتكوين ، مع استمرار الطلب القوي على أكبر عملة رقمية فى العالم.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 6 مليار$ إلى إجمالي 176مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وسجلت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية بالأمس مستوي 186 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

حقق البتكوين ارتفاعا بأكثر من 27% منذ مطلع تعاملات نيسان/أبريل الجاري ، بعدما ذكرت أنباء عن وجود صفقة شراء كبيرة فى العملة الافتراضية الأكبر فى العالم لمشتري مجهول ، بالإضافة إلى الأجواء الإيجابية التي سيطرت على السوق الرقمية مؤخرا ،والتي ساعدت كثيرا فى تحسن مستويات الطلب الاستثماري.

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والتراجع الحالي فى أسعار البتكوين يأتي لنشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل الأسعار أعلى مستويات 5,000$ ، مع ارتفاع حجم التداول فى السوق حاليا من 54مليار$ إلى 57 مليار$.

وذكرت بعد التقارير أيضا ارتفاع حجم التداولات من جانب المؤسسات بالمقارنة مع الحجم الإجمالي فى السوق ،ارتفعت من 15% فى كانون الثاني/يناير الماضي ، إلى 19% فى نيسان/أبريل الجاري.

وفى تموز/يوليو من العام الماضي ، ارتفعت حجم التداولات المؤسسية إلى 24% ، لكن سرعان ما تلاشت مع انهيار أسعار البتكوين لدون 6,000$ إلى قرب مستويات 3,000$.

ومع ارتفاع حجم التداول المؤسسي يبدو إن هناك ثقة فى تعافي أسعار أكبر عملة رقمية فى العالم ودخولها فى سوق صاعد خلال هذا العام على حسب توقعات معظم خبراء التشفير.

وتوقع هذا الأسبوع بعض المحللين فى وكالة "بلومبرغ" بعد الحركة الصعودية الأخيرة حدوث مستويات تشبع شرائي فى الوقت الحالي ستؤدي إلى حدوث انكماش فى الأسعار لعدة أسابيع.

من ناحية أخرى ، وعلى حسب صحيفة نيويورك تايمز ، يسعي موقع فيسبوك للحصول على ما يصل إلى مليار دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري لتطوير عملته الرقمية ، ويشاع عنها إنها عملة ثابتة سيتم ربطها بسلة من العملات الورقية.

ويظهر هذا الأمر استمرار التطورات الإيجابية حول صناعة التشفير ، وأن الأموال الجدية تنتظر فرصة الاستثمار الحقيقية فى فئة الأصول الناشئة.