شكرا لقرائتكم خبر عن عارف كام رئيس تولى إدارة قناة السويس منذ تأميمها من 63 سنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات".. تلك الجملة الشهيرة التى نتذكرها جمعيا مهما مر من سنوات، والتى قالها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو عام 1956 عام تأميم قناة السويس، ولكن بعد مرور 63 عامًا على تأميم القناة، هل تعلم كم رئيسا تولى إدارة الهيئة من المصريين حتى الآن؟، إذ كان يتولى إدارتها قبل عام 56 أجانب.

منذ حفر قناة السويس وفتحها للملاحة الدولية عام 1869، حتى الآن، جاء 11 رئيسا لهيئة قناة السويس، آخرهم، الفريق مهاب مميش الرئيس الحالى للهيئة وللمنطقة الاقتصادية أيضًا، ولكن ظلت القناة تحت إدارة أجنبية على مدار 87 عامًا من خلال 5 رؤساء للهيئة حتى تم تأميمها، ليتعاقب 6 رؤساء مصريين على إدارتها من بعد التأميم حتى الآن.

ومن أرشيف هيئة قناة السويس، تمثل الرؤساء المصريين الذين تولوا إدارة الهيئة فى:

1.الدكتور محمد حلمى بهجت بدوى

هو أول رئيس لمجلس إدارة هيئة قناة السويس بعد التأميم، تولى إدارة الهيئة عامًا واحدًا، من عام 1956 وحتى عام 1957.

2.المهندس محمود يونس

تولى تنفيذ عملية تأميم القناة، ولكن، عين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة عام 1957 وحتى عام 1965.

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3.المهندس مشهور أحمد مشهور

عين مديرًا للتحركات بالهيئة عام 1962، ثم تولى رئاسة مجلس إدارتها عام 1965، وظل بها حتى عام 1984.

4.المهندس محمد عزت عادل

كان أحد أفراد المجموعة القيادية التى نفذت عملية تأميم قناة السويس، كما أشرف المهندس محمد عزت على تخطيط وتنفيذ مشروع تطوير القناة من عام 1975 حتى عام 1980، وتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة عام 1984 وحتى عام 1995.

5.الفريق أحمد على فاضل

تولى رئاسة هيئة قناة السويس، عقب المهندس محمد عزت عادل عام 1995وحتى منتصف عام 2012.

6.الفريق مهاب مميش

الرئيس الحالى لهيئة قناة السويس منذ أغسطس 2012، وأضيف إليه رئاسة المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس اعتبارًا من نوفمبر 2013.