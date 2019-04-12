شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار من واشنطن: مشروع البنك الدولى لرقمنة أفريقيا ينطلق من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن أن مشروع البنك الدولى ومبادرة الـ"مون شوت" لإدخال التكنولوجيا ورقمنة أفريقيا سينطلق من مصر . وأضافت سحر نصر لـ"الخليج 365" من واشنطن، أن مصر بما تملكه من خبرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات ستكون ركيزة يعتمد عليها البنك الدولى لإدخال الإنترنت لكل مواطنى القارة الأفريقية بحلول ٢٠٣٠. وقالت إن البنك سيواصل دعمه المالى والفنى للرقمنة فى مصر ولاسيما أن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة نحو الرقمنة فى مختلف المصالح والمؤسسات، بجانب الدور الفعال لشركات القطاع الخاص فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

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