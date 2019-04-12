ما هى أوجه الاختلاف بين اجتماعات "الربيع" و"السنوية" لصندوق النقد الدولى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، مرتين فى العام، خلال شهرى أبريل وأكتوبر.. ويرصد ”الخليج 365” أوجه الاختلاف بين اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية.

تتصدر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، اجتماعات لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل الصندوق ومجموعة البنك الدوليين، ومن الفعاليات المهمة أيضًا الندوات، والجلسات الإعلامية الإقليمية، والمؤتمرات الصحفية، وكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية، ولا تنعقد الجلسة العامة لمجلسى محافظى الصندوق والبنك إلا خلال الاجتماعات السنوية فى الخريف.

وفى الاجتماعات السنوية، يجتمع مجلسا محافظى مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، مرة واحدة سنويا لمناقشة العمل الخاص بكل من المؤسستين.

وتعقد الاجتماعات السنوية، فى واشنطن سنتين متتاليتين، وفى إحدى الدول الأعضاء فى السنة الـ3.

وعقد الاجتماع الافتتاحى لمجلسى محافظى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى سافانا بولاية جورجيا الأمريكية فى شهر مارس عام 1946 وعقدت أول اجتماعات سنوية فى واشنطن عام 1946.

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وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة الـ10، ومجموعة الـ24 والعديد من مجموعات الأعضاء الأخرى. وفى ختام اجتماعاتها، تقوم لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، فضلاً عن العديد من المجموعات الأخرى، بإصدار بيانات خاصة بكل منها.

وتضم الاجتماعات السنوية جلسة عامة يطرح خلالها المحافظون مسائل تتعلق بالأعمال، وأثناء الاجتماعات السنوية، يتخذ المحافظون قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدون القرارات ذات الصلة.

ويرأس الاجتماعات السنوية أحد محافظى البنك والصندوق، مع تناوب الرئاسة فيما بين أعضاء المجلسين كل عام، ويتم انتخاب المديرين التنفيذيين مرة كل عامين، ويتم الترحيب كل عام بأى عضو جديد فى البنك والصندوق.

وتجمع الاجتماعات السنوية عددًا كبيرًا من المسئولين من الدول الأعضاء، وتتيح فرصًا للمشاورات الكبيرة والصغيرة، الرسمية وغير الرسمية، وتعقد ندوات عديدة بالتزامن مع الاجتماعات، بما فيها ندوات يعقدها خبراء من المؤسستين للإعلاميين، وتستهدف هذه الندوات تشجيع الحوار الخلاق فيما بين المندوبين من القطاع الخاص والحكومات وكبار موظفى البنك والصندوق، وتقدم كل عام أيضًا على هامش الاجتماعات محاضرة "بير جاكوبسون" عن التمويل الدولى، وهى مؤسسة أنشئت تكريمًا للمدير العام الـ3 للصندوق.