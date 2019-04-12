شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط و«أوبك» تدرس زيادة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن قالت مصادر إن منظمة أوبك قد تزيد الانتاج بدءا من يوليو، إذا حدث المزيد من الهبوط في إمدادات الخام من فنزويلا وإيران وإذا واصلت الأسعار الصعود.

وتأثرت عقود الخام الأمريكي أيضا بتزايد مخزونات الخام في الولايات المتحدة لتهبط بأكثر من دولار للبرميل. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 1.03 دولار، أو 1.59 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 63.58 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 90 سنتا، أو 1.25 بالمائة، لتسجل عند التسوية 70.83 دولار للبرميل.