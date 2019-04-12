شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمار» تؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع جذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي أن ما تشهده المملكة من نقلة نوعية غير مسبوقة، يأتي كدليل واضح لفاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية وتعزيز لمتانة اقتصادها.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية المعنية بالاستثمار التي جاءت تحت عنوان "رأس المال البشري والتوجهات الصناعية الجديدة"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي - العربي "عرب أكسبو"، التي أقيمت مؤخرا في مدينة موسكو.

وأوضح "مفتي" أن النمو الاقتصادي والتغيرات والإصلاحات التنظيمية التي تعيشها المملكة أسهمت بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة وإيجاد شراكات استثمارية متنوعة، يعززه التزام الهيئة بجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات وتسهيل ممارسة الأعمال وبناء شراكات اقتصادية متينة لتحقيق رؤية 2030، وتنويع الاقتصاد ضمن توجه برنامج التحول الوطني 2020.

وبين أن أحد أعمدة هذه الرؤية تحفيز الشركات العالمية الرائدة - ومن بينها الشركات الروسية -، لضخ مزيد من الاستثمارات في المملكة، وحصولها على كافة التسهيلات اللازمة من قبل الجهات الحكومية في المملكة في ظل شراكة فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف التنموية بالمملكة.