شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف السياحية يطلق عملية إعادة هيكلة فنية وإدارية لتفعيل دوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، عن أن الاتحاد سيشهد عملية إعادة هيكلة بالكامل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المجلس استعان بأحد بيوت الخبرة المختصة فى هذا المجال، ودرست تشكيل الاتحاد جيدًا، وانتهت من وضع التقرير الخاص بذلك.

وأوضح عاصم لـ"الخليج 365"، أن التقرير شامل تطوير الاتحاد وهيئة المكتب قامت بدراسته وسيبدأ التطبيق وإعادة هيكلة الاتحاد بالكامل إداريًا وفنيًا وماليًا، حيث سيتم اعتماد خطة التطوير فى أول اجتماع مجلس إدارة الأسبوع المقبل، حيث تم تشكيل لجنة لمباشرة التنفيذ، وخلال ثلاثة أشهر سيتم الانتهاء من إعادة الهيكلة.

ولفت عاصم إلى أن اللجان النوعية التى تم تشكيلها تحت مظلة مجلس إدارة الاتحاد تم الانتهاء من تشكيلها وتفعيل عملها، لافتًا إلى أن كل لجنة بدأت عملها بعقد اجتماع بكامل هيئتها، وبدأت فى دراسة الملفات الموكلة إليها.

ويأتى مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية الحالى بعد انتخابات فى يناير الماضى، ليشهد الاتحاد تفعيل بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات بسبب تجميد عمله وتعيين لجان تسيير أعمال، وعقد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أحمد الوصيف مجلس إدارته الثالث الشهر الماضى، والذى تناول عدة موضوعات ذات أهمية للقطاع، ومنها التدريب وتطوير المراكز المملوكة للاتحاد التى تقدم هذه الخدمة وكذا مشروع تطوير التعليم الفنى المعروف بـ TVETهذا إلى جانب دور الاتحاد فى بعض المشروعات القومية والمناسبات ومنها بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذا أهداف وخطة عمل اللجان المتخصصة بمجلس إدارة الاتحاد والتنسيق فيما بينها وبين الغرف.