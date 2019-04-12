شكرا لقرائتكم 24 مليون دينار خسرتها الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 18:37

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات اليوم (الخميس) تراجعه بنسبة 0.28 في المئة تعادل 4.02 نقطة، هبوطا الى مستوى 1438.48 نقطة في مقابل 1442.50 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 7.57 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع نسبته 0.72 في المئة ما يعادل 5.81 نقطة الى 812.42 مقابل 806.61 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 1.30 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.7 مليون سهم في مقابل 9.5 مليون بتراجع 72 في المئة، بينما هبطت القيمة المتداولة الى 591 ألف دينار في مقابل 2.2 مليون اليوم السابق بنسبة 73 في المئة، نفذت من خلال 59 صفقة في مقابل 116 صفقة بتراجع 49 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 16 شركة، ارتفعت 4 شركات، وهبطت 4 شركات، واستقرت 8 شركات ، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.82 بليون دينار بخسارة 24 مليون دينار نسبتها 0.28 في المئة

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 260 الف دينار بحريني، شكلت 44 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 933 الف سهم، نفذت من خلال 16 صفقة.

وجاء سهم البنك الأهلي المتحد في صدارة أسهم البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 194 مليون دينار، نسبتها 33 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 620 الف سهم ، نُفذت من خلال 9 صفقات.