شكرا لقرائتكم ارتفاع عدد السيّاح إلى مصر 47 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 11 أبريل 2019 - اخر تحديث في 11 أبريل 2019 / 19:44

أظهر البيان الشهري لوزارة المال المصرية اليوم الخميس أن أعداد السياح إلى مصر قفزت بنسبة هائلة بلغت 47.5 في المئة إلى 9.8 مليون سائح عام 2018. وأضاف بيان شهر آذار (مارس) أن عدد الليالي السياحية بلغ 102.6 مليون ليلة عام 2018، في مقابل 51 مليوناً عام 2017.



واستفاد قطاع السياحة من انحسار المخاوف الأمنية وضعف قيمة الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016. وكانت وزارة السياحة المصرية أطلقت برنامجاً لتحفيز الطيران السياحي إلى 9 مدن في البلاد بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حتى 29 نيسان (أبريل) 2020.

وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ودخل لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء عمليات إرهابية شنها متشددون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

إلى ذلك، أكد "الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء" تراجع عجــز الميـزان التجــاري إلى 2.79 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي، من 3.97 بليون خلال الشهر ذاته العام الماضي، أي ما نسبته 29.7 في المئة. وانخفضت الصادرات 4.2 في المئة والواردات 20 في المئة.