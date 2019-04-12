أراضي الإسكان المجانية في مارس.. نجران الأعلى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، حيث تم خلال مارس الماضي تسليم 2076 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب بيان للبرنامج أمس، تصدرت منطقة نجران بعدد الأراضي الموزعة بحصة بلغت 25.5%، حيث تسلم 529 مواطنا أرضهم المجانية، فيما جاءت ثانيا منطقة الرياض، حيث شمل التسليم 383 قطعة أرض للمواطنين، وجاء ثالثا مواطنو حائل بعدد 232 أرضا للمستحقين في المنطقة، وتذيلت القائمة لمارس منطقة الجوف، حيث تسلم 11 مواطنا في المنطقة أراضي مجانية.

تخصيص 50 ألف أرض

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية في مختلف المحافظات بمساحة تتراوح ما بين 450 م2 و527 للقطعة الواحدة، مبينا أن برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي عن تخصيصه لـ50 ألف قطعة أرض مجانية، ليصبح مجموع الأراضي المخصصة للمواطنين منذ انطلاق البرنامج 207296 أرضا مجانية تشمل جميع المناطق واستفادت منها الفئات المختلفة، وذلك وفقا لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، حيث تتواصل عمليات التسليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

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خيارات تلبي الرغبات

وقال السويلم «يعد خيار الحصول على أرض مجانية أحد الخيارات التي يقدمها برنامج «سكني» لمستفيديه، حيث تم تنويع الخيارات بما يلبي رغبات جميع المواطنين المسجلين في برامج الدعم السكني، لافتا إلى أن هذه الخيارات تشمل أيضا الحصول على فيلا جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء في مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراضي، وتحويل التمويل القائم إلى مدعوم للمستفيدين الذين تملكوا خلال فترة انتظارهم.

وكانت البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية «المنح» وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.

وذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج «سكني 2019» شملت تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و50 ألف أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

توزيع الأراضي في مارس: