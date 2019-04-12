الذهب يتماسك قرب أعلى مستوى في أسبوعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الذهب، أمس، لكنه يجري تداوله قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ غذى موقف البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي المائل للتيسير النقدي المخاوف من تباطؤ اقتصادي وأبقى عوائد السندات العالمية والدولار تحت ضغوط.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1304.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 28 مارس/آذار عند 1310.50 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.4% إلى 1309.30 دولار للأوقية.

ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي لامسه في الجلسة السابقة، بعد أن عزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقف البنك الذي يميل إلى التيسير في ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاتين نحو 0.6% في المعاملات الفورية ليرتفع إلى 905.98 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.2% إلى 1385.05 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 0.2% إلى 15.18 دولار للأوقية.

(رويترز)