شكرا لقرائتكم خبر عن 300 اجتماع بين مستثمري الإمارات وأمريكا اللاتينية في بنما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بنما: سامي مسالمة

دعا الرئيس خوان كارلوس فاريلا، رئيس جمهورية بنما، دول أمريكا اللاتينية؛ ممثلة بالقطاع الحكومي والخاص إلى المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، واصفاً إياه بالمنصة المثالية؛ لاستعراض الإمكانات، التي توفرها بنما، والدول المشاركة للعالم، مشيراً إلى أن فرص التعاون المشتركة بين الإمارات وبنما بشكل خاص، ودول أمريكا اللاتينية بشكل عام، تعد مهمة جداً، إلى جانب أهمية لعب البلدين دوراً مهماً في تعزيز التجارة البينية، وخلق الازدهار في منطقتيهما.

أشار الرئيس خوان كارلوس فاريلا خلال جلسة خاصة له في المنتدى العالمي لدول أمريكا اللاتينية إلى أن هناك العديد من أوجه التشابه بين بنما والإمارات، وقال: «على الرغم من بعد المسافات، إلا أن هناك تشابهاً في الرؤية والمبادئ والقيم، ولدينا استراتيجية؛ لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، ويمكن للإمارات تعزيز هذا الموقف».

وأشار فاريلا إلى أن بلاده توفر مزايا تنافسية عديدة للشركات الخليجية والإماراتية؛ وأبرزها: فرص استثمارية متزايدة وبنية تحتية مالية صلبة وخدمات لوجستية متطورة، إضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي، يوفر وصولاً سهلاً للأسواق اللاتينية والكاريبية.

وقال الرئيس جوفينيل مويس، رئيس جمهورية هايتي،: إن بلاده تركز على تطوير بنيتها التحتية، وتحسين تواصلها مع العالم، والاستثمار في قطاعات متعددة؛ مثل: الزراعة والطاقة المتجددة والرعاية الطبية، مشيراً إلى أن هذه المجالات والقطاعات هي المجالات التي تتطلع هايتي لتعزيزها؛ من خلال التعاون المثمر مع دولة الإمارات والدول الأخرى.

وقد اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، وسط دعوات من قيادات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، والدول اللاتينية والكاريبية إلى الاستفادة من الفرصة التي أتاحها المنتدى للمستثمرين من المنطقتين، والعمل على تعزيز التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.



800 مشارك من 50 دولة



واستقطب المنتدى مشاركة بارزة بلغت 800 مشارك من 50 دولة من بينهم رؤساء دول ووزراء إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والسياسات وقادة الأعمال، في حين جرى على هامش المنتدى عقد 300 اجتماع ثنائي بين مستثمرين من دولة الإمارات ونظرائهم من الدول اللاتينية والكاريبية.

وشهد المنتدى الذي نظمته غرفة صناعة وتجارة دبي بالشراكة مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية و«ذا إيكونوميست إيفنتس»، التي تدير محتوى المنتدى، 17 جلسة، ومشاركة 46 متحدثاً.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «حققت النسخة الثالثة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية أهدافها في استكشاف فرص وآفاق التعاون بين منطقتي الخليج العربي والدول اللاتينية والكاريبية، ونجحت في خلق منصة حوارية فاعلة بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، ومهدت الطريق لشراكة طويلة الأمد.

وشكل تنظيم المنتدى في بنما لأول مرة خارج دولة الإمارات خياراً صائباً؛ نظراً للفوائد، التي نتجت عن هذه الخطوة؛ لأنها أظهرت التزام القطاع الخاص في دولة الإمارات بالاستثمار في الأسواق اللاتينية، والإقبال المميز من رجال الأعمال في أمريكا اللاتينية على المشاركة يعد دليلاً إيجابياً على الثقة المتزايدة بدبي كوجهة استثمارية مفضلة للشركات اللاتينية».



مكتبان جديدان



وأكد بوعميم أن «غرفة دبي» تعتزم افتتاح مكتبيين تمثيلين جديدين لها في الخارج خلال العام الجاري 2019، مضيفاً: إن المكتب الأول سيكون في مدينة شنزن الصينية، إلى جانب المكتب المقرر في المكسيك.

وأشار إلى أن المكاتب الخارجية نجحت طوال الفترة الماضية في تحقيق أهدافها المرجوة؛ والمتمثلة في التعريف بالفرص الاستثمارية، ومساعدة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الخارج، وأيضاص دعم الشركات في تلك الدول على التوسع بأسواق المنطقة؛ عبر بوابة دبي، وصولاً إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.



30 مليون دولار



وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الغرفة في دول أمريكا اللاتينية وصلت إلى 30 مليون دولار من إجمالي 100مليون دولار تم التخطيط لضخها في السنوات المقبلة. وتوقع المدير العام لغرفة دبي، أن تستقطب أسواق أمريكا اللاتينية كبرى الشركات الوطنية خلال السنوات القادمة؛ لما توفره تلك الأسواق من فرص متعددة في قطاعات عدة، إضافة إلى تنوع مواردها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية والصناعية، إلى جانب وجود وفرة كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة في مختلف المجالات.

وبدورها تحدثت إيزابيل سانت مالو، نائب الرئيس ووزيرة خارجية جمهورية بنما، عن المكانة المتجددة لبنما كمركز تجاري مهم، معتبرة أنه بإمكان كل الشركات في العالم الاستفادة من مكانة بنما، وبيئة أعمالها؛ لدخول الأسواق اللاتينية. وكشفت عن خطط بنما؛ الرامية إلى تبني هيكلية عمل جديدة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز من جهود التحول إلى نظام ثنائي اللغة، الأمر الذي من شأنه زيادة جاذبية السوق البنمي للشركات والمستثمرين الأجانب.



الدعم الحكومي



وخلال جلسة نقاشية حول ريادة الأعمال والابتكار، شدد هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة «غرفة دبي» على أهمية الدعم الحكومي؛ لتطوير ورعاية البيئة المحفزة للمشاريع الناشئة، واصفاً دبي بالنموذج المثالي في هذا المجال؛ حيث استثمر القطاع العام في تسخير كافة الإمكانات؛ لدعم قدرات المشاريع الناشئة، التي تعد مصدراً مهماً للابتكار.

ولفت الشيراوي إلى أن المشاريع الناشئة في دبي نجحت بتطوير مفاهيم جديدة؛ عبر استخدام التقنيات الحديثة؛ مثل: «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء»، وحلول المدن الذكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، معتبراً أن هذه المفاهيم بدأت تلقى رواجاً في أمريكا اللاتينية، ومضيفاً أن المشاريع الناشئة في المنطقتين يمكنها التعاون في تبادل الخبرات والمعارف.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ل«مركز دبي للسلع المتعددة»،: إن المركز يركز على التعريف بنقاط قوة دبي اللوجستية، وميزاتها التنافسية، وتشجيع الشركات على القدوم إلى الإمارة. وأكد أن هذه المقاربة جعلت من مركز دبي للسلع المتعددة أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات، مع وجود خطة واضحة تستهدف زيادة عدد الشركات الأعضاء إلى 30 ألف شركة بحلول عام 2025.

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المناطق الحرة



وشارك الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون العملاء في سلطة واحة دبي للسيليكون، الحضور برؤيته حول نموذج عمل المناطق الحرة في الإمارة، قائلاً: «إن الركيزة الأهم في تحقيق التميز التجاري؛ هي تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء؛ من خلال تقديم الأفضل لهم، ونحن نعيش في عالم شديد التنافسية، إن فهمنا لهذا الأمر يفسر السبب الذي استطاع من خلاله نموذج عملنا المعتمد في المناطق الحرة، استقطاب العديد من الشركات. ويتميز نموذج عملنا بالعديد من نقاط القوة؛ ولكن الجانب الأهم هو تخصصه في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، ولكن هذه المناطق الحرة المتخصصة تتكامل بطريقة مدروسة وفق منظومة عمل شاملة».

وخلال جلسات اليوم الثاني من المنتدى، استعرض محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية، رؤيته حول تكامل الجهود، ونقاط القوة المشتركة بين كل من دبي وبنما؛ حيث تعدان مركزين لوجستيين إقليميين قائلاً: نرى الكثير من الشركات التي تنقل مراكز إدارة عملياتها اللوجستية إلى دبي، آخذين بعين الاعتبار العديد من العوامل؛ منها: سرعة الإنجاز والجدوى الاقتصادية والبنية التحتية وسهولة إنجاز الأعمال والاستقرار والأمان. ونرى الأمر ذاته يحدث في بنما؛ حيث تنقل الشركات عملياتها ومراكز إدارتها إلى هنا للأسباب ذاتها.



الأمن الغذائي



وتحدث عيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة «عيسى الغرير للاستثمار» عن الأمن الغذائي، قائلاً: إن دولة الإمارات تعتمد على تقنيات جديدة للإنتاج الغذائي محلياً، وتنويع أساليب وطرق صناعة المنتجات الغذائية؛ بهدف تقليل الاعتماد على وارداتنا من الدول الأخرى، مشيراً إلى وجود شراكات جديدة تم تأسيسها بين الشركات من دولة الإمارات وأمريكا اللاتينية؛ بهدف زراعة وتوزيع المنتجات الغذائية، وتحسين العمليات اللوجستية المطلوبة في نقل هذه المنتجات بين المنطقتين، مضيفاً: إن تعزيز قنوات وطرق الاتصال وتوفير منتجات ذات إمكانات عالية؛ هي خطوات يمكن اتخاذها لتوسيع قاعدة التعاون الثنائي في هذا المجال.

وقال الغرير في تصريحات صحفية: المنتدى حقق نجاحاً كبيراً؛ رغم أنه للمرة الأولى ينظم خارج الإمارات، فمنطقة أمريكا اللاتينية فيها الكثير والعديد من الفرص الكبيرة التي يمكن استغلالها، وأحد أبرز هذه القطاعات هي الغذاء، فالمنطقة يمكن أن تكون مصدراً رئيسياً لتصدير الأغذية للإمارات؛ لأن الزراعة في هذه المنطقة تنمو باستمرار، كما أن هناك العديد من الأراضي الشاسعة التي يمكن استغلالها في المستقبل القريب.



الطيران والمناطق الحرة



وأشار إلى أن مثل هذا المنتدى يساعد بشكل كبير على تسليط الضوء على العقبات والتحديات، التي تعيق تعزيز التبادل التجاري بين المنطقتين، وتحسن من فرص الاستثمار في أمريكا اللاتينية، وأثناء اللقاءات المباشرة مع الرئيس البنمي والمسؤولين تم الحديث عن فرص التعاون في مجال الطيران والموانئ والمناطق الحرة، وهذه الأمور من شأنها أن تساعد في فتح آفاق التعاون.

وقال: «قابلت العديد من وزراء دول أمريكا اللاتينية، وقد أعجبوا كثيراً بتجربة الإمارات الناجحة في شتى القطاعات، ويرغبون فعلاً في الاستفادة من هذه التجربة، ونقلها إلى بلدانهم، والمنتدى هو فرصة وبوابة؛ لتعزيز هذه النظرة.

وأشار إلى بحثه إمكانية افتتاح مكتب خاص لشركته خلال السنوات المقبلة في بنما؛ لبحث ورعاية مصالحه التجارية في المنطقة، واستكشاف الفرص القائمة التي من الممكن استغلالها والاستثمار فيها.



المجال اللوجستي



خلال جلسة نقاشية، تطرق لارس أوستيرغارد نيلسون، رئيس شركة «ميرسك» في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وبيدرو هيلبورن، الرئيس التنفيذي لشركة طيران «كوبا» إلى استراتيجيات محددة للنجاح في المجال اللوجستي والتحول إلى مركز عالمي، وتم التأكيد بأن سهولة الوصول والربط يعدان عاملين رئيسيين في تعزيز التبادل التجاري بين المنطقتين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق سلسلة منتديات الأعمال العالمية في عام 2013 كجزء من استراتيجية التوسع الخارجي لغرفة تجارة وصناعة دبي؛ وذلك بهدف تعزيز مكانة الإمارة كبوابة للأسواق العالمية. وقد أقيمت النسختان السابقتان من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية في دبي خلال عامي 2016 و2018، تلا ذلك إقامة النسخة الثالثة في بنما عام 2019.

وكان بنك التنمية للبلدان الأمريكية قد أصدر تقريراً جديداً خلال اليوم الأول من المنتدى، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي؛ حيث سلّط من خلاله الضوء على التبادلات التجارية بين دول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتضمن التقرير أيضاً تحديد إمكانات تعزيز علاقات التجارة الثنائية مستقبلاً، والتي تتمتع بفرص نمو كبيرة، ويمكن أن يصل حجمها إلى 13 مليار دولار أمريكي سنوياً في حال تبني مجموعة من النصائح والحلول المقترحة من قبل الدول المعنية في المنطقتين، وخاصة لجهة توقيع المزيد من الصفقات التجارية والاستثمارية، وافتتاح مكاتب للتمثيل الدبلوماسي أو الترويج التجاري، وزيادة عدد البعثات الدبلوماسية، وإطلاق رحلات طيران مباشر، وتوسيع حجم التبادل التجاري الثنائي.



مشاركة بالرمز



أكد بيدرو هيلبورن الرئيس التنفيذي لشركة «كوبا إيرلاينز»، أن لدى الشركة اتفاقية للتعاون والمشاركة بالرمز مع شركة طيران الإمارات، منوهاً إلى أن فكرة فتح طيران مباشر بين البلدين من شأنه أن يوسع مجالات التعاون التجاري، ونمو العلاقات بين الجانبين، إلى جانب أنه سيشكل قفزة قوية في تعزيز قطاع النقل في القارة اللاتينية بشكل عام، وسيربط المنطقة بالشرق الأوسط وآسيا.

وأعرب هيلبورن عن أمله في إنجاز شراكة ناجحة مع طيران الإمارات في الوقت القريب، منوهاً إلى أنه لم يطلع على خطط للناقلة الإماراتية، فيما يتعلق ببنما بعد، ولكن من الجيد بناء قناة تواصل بين منطقتنا في المستقبل وبناء فرص النجاح للجانبين.