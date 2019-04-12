شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الشارقة التعاونية» تقر توزيع 20% أرباحاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أقرت الجمعية العمومية لجمعية الشارقة التعاونية توزيع عائد على رأس المال بنسبة 10%، وتوزيع عائد على مشتريات المساهمين بنسبة 10% وذلك عن أعمال الجمعية لعام 2018.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام 2018، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وعلى الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
كما أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع عائد على مشتريات المساهمين بنسبة 10% وعائد على الأسهم بنسبة 10%، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من كل ما يتعلق بإدارتهما لجمعية الشارقة التعاونية لسنة 2018، وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2019.
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