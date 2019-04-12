42 ناقلة تسيّر رحلاتها إلـى مطـار الشارقـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان
قال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة إن عدد الشركات التي تسير رحلاتها إلى مطار الشارقة وصل إلى 42 شركة طيران منها 18 شركة منتظمة و24 شركة طيران غير منتظمة، مشيراً إلى أن هنالك المزيد من الدراسات والتوجهات لاستقبال مزيد من الخطوط الجوية من دول العالم.
وتوقع المدفع أن ينمو إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الشارقة 6% مع نهاية العام الحالي، مؤكداً أن توسعة مطار الشارقة في مراحلها العملية، حيث يتوقع أن يستوعب المطار خلال العام 2025 أكثر من 25 مليون مسافر.
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