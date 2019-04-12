«شمس للحلول الرقمية».. ميزة تنافسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» مشاركتها في معرض «سيملس»، وقد حققت مشاركة المدينة نجاحاً كبيراً في هذا المعرض والمؤتمر الذي يهدف إلى تعريف الحكومات والمؤسسات على حد سواء إلى أحدث التقنيات والابتكارات التي من شأنها حماية ومكافحة وضمان أمن الدولة والشركات وأمن المواطنين ليسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات التي تشكل مستقبل الصناعة، بينما يسلط المعرض الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال.

عبر د. خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته المدينة خلال مشاركتها في معرض «سيملس» الشرق الأوسط 2019 مؤكداً على أن «شمس» تعمل على تحويل الترخيص إلى عملية رقمية بالكامل حتى يكون بإمكان رائد الأعمال تحقيق طموحه والحصول على رخصة الأعمال خلال 4 ساعات قائلاً «لقد شرعنا في بناء بوابة أكثر تطوراً وسهولة في الاستخدام لرواد الأعمال لتتيح لهم فهم كافة التفاصيل الدقيقة لعملية الترخيص والشروط القانونية لبدء العمل التجاري، وقد قمنا خلال مشاركتنا هذه بالتعريف بأهمية هذه البوابة».