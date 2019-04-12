أداء جيد لـ «وول ستريت» بفضل التفاؤل بالمفاوضات مع الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت الأسهم الأمريكية مكاسب جيدة، في مستهل تداولات جلسة أمس، بعد أن أعادت التصريحات الإيجابية حول المفاوضات التجارية، التفاؤل لدى المستثمرين.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 58 نقطة، مدعوماً بمكاسب «بوينج» و«جي بي مورجان تشيس». وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز بنسبة 0.1٪، بفضل الأداء الجيد للقطاع المالي. وحقق قطاع البنوك مكاسب جيدة في تعاملات أمس، مع بدء موسم الأرباح، حيث سجل أسهم «جي بي مورجان تشيس» و«ويلز فارجو» بنسبة 0.6 ٪ و0.7 ٪ على التوالي.

تراجعت أسهم تيسلا، أمس، 2.5% بعد الإعلان عن تعليق خطة عمل مشتركة مع «باناسونيك» كانت تهدف لتوسيع مصنع «جيجا فاكتوري ون» للبطاريات في ولاية نيفادا الأمريكية، وذلك «مع تزايد المخاوف في وول ستريت بشأن ضعف الطلب في شركة «تيسلا»، وفقاً لتقرير «نيكاي إشيان ريفو».

وذكرت وول ستريت جورنال، أن الصين وافقت على فتح قطاع الحوسبة السحابية أمام الشركات الأجنبية في محاولة لتهدئة الصفقة مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه النتائج بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، التي أظهرت بأن البنك لا يتوقع رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، تاركاً الباب مفتوحاً لسياسة نقدية أكثر تشدداً إذا تحسن النمو الاقتصادي.

وأوروبياً، انخفضت الأسهم الأوروبية، أمس، مع تأثر معنويات المستثمرين سلباً جراء مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن مكاسب حققتها الأسهم الفرنسية بفضل أرباح قوية، ساهمت في الحد من خسائر السوق الأوروبية.

كما أبقى البنك المركزي الأوروبي على موقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي.

ونزل المؤشر ستوكس 0.1%، مع ارتفاع المؤشر كاك 40 الفرنسي فقط بنسبة 0.3%.

وارتفعت أسهم إل.في.إم.إتش المالكة للويس فيتون 3.2% بعد ارتفاع وتيرة نمو مبيعات شركة السلع الفاخرة الكبيرة في الربع الأول. وصعدت أيضاً أسهم كريستيان ديور وشركة صناعة الأزياء الإيطالية الفاخرة مونكلير وبيربري بدعم من نتائج أعمال إل.في.إم.إتش، مما دفع مؤشر قطاع المنتجات الشخصية والمنزلية الأوروبي للارتفاع 0.3% بعد تكبده خسائر على مدى أربع جلسات على التوالي.

وصعدت أسهم دويتشه بنك 0.7% بعد أن قالت صحيفة ألمانية، إن الرئيس التنفيذي للبنك كريستيان سوينج أبلغ نظيره في كومرتس بنك أنه يريد المزيد من الوقت لدراسة الاندماج بين البنكين. وارتفعت أسهم كومرتس بنك، أكثر 1%.

وفي بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في ختام تعاملات متقلبة أمس، بدعم من عمليات شراء بقيادة العقود الآجلة، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل تراجع الأسهم المالية، بعدما عزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، توقعات السياسة النقدية التي تميل للتيسير.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.1% إلى 21711.38 نقطة، بعدما تذبذب بين الصعود والهبوط. وأقبل مستثمرو الأمد القصير على شراء العقود الآجلة، حين ارتفع الدولار ليجري تداوله فوق 111 ينّاً، بحسب المتعاملين.

وهبط سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.4% وتراجع سهم تي آند دي هولدنجز 2.7% ونزل سهم داي-ايتشي لايف هولدنجز 2.2%.

(وكالات)