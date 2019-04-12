ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الصين 2.3% الشهر الماضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية نُشرت، أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس أساسي للتضخم، في الصين بنسبة 2.3 % سنوياً خلال مارس/آذار الماضي.

وكان المؤشر قد ارتفع في فبراير/شباط الماضي بنسبة 1.5%. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني؛ فقد ارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 4.1% سنوياً.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) والذي يقيس أسعار المنتجات على أرض المصنع بنسبة 0.4% سنوياً خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال فبراير/شباط الماضي.

يأتي ذلك فيما يعاني الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.

(د ب أ)