شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الصين 2.3% الشهر الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية نُشرت، أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس أساسي للتضخم، في الصين بنسبة 2.3 % سنوياً خلال مارس/آذار الماضي.
وكان المؤشر قد ارتفع في فبراير/شباط الماضي بنسبة 1.5%. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني؛ فقد ارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 4.1% سنوياً.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) والذي يقيس أسعار المنتجات على أرض المصنع بنسبة 0.4% سنوياً خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال فبراير/شباط الماضي.
يأتي ذلك فيما يعاني الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
(د ب أ)
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