760 ألف زيارة لمنتزهات «دبي باركس» في الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دي إكس بي إنترتيمنتس» عن استقطاب وجهة المنتزهات الترفيهية «دبي باركس آند ريزورتس» نحو 760 ألف زيارة في الربع الأول من العام 2019، مقارنة ب851 ألف زيارة في الربع الأول من العام 2018. والتراجع في زيارات السنة الثانية للعمليات التشغيلية منطقي لوجهة استفادات كثيرة من نسبة الزيارات من السوق المحلي خلال السنة الأولى الكاملة للعمليات التي كانت بسبب الإطلاق الناجح لبرنامج العضويات السنوية والأسعار التنافسية للمقيمين في الدولة. وهذا أمر متوقع كمؤشر شائع في نموذج أعمال المنتزهات والمدن الترفيهية، بعد أول سنة تشغيلية.

حقق فندق لابيتا زيادة صحية في معدل الإشغال ليصل الى 72% في الربع الأول من العام 2019، مقارنة بمعدل إشغال نسبته 62% في الربع الأول من العام السابق. واحتفالاً باليوم العالمي للمرأة في تاريخ 8 مارس/ آذار 2019، حطمت وجهة دبي باركس آند ريزورتس الرقم القياسي لأعداد الزيارات في يوم واحد، في مناسبة «اليوم المجاني للسيدات»، حيث استقطبت المنتزهات الترفيهية أكثر من 53 ألف زيارة، وحظي العديد منهم بتجربة المنتزهات الترفيهية لأول مرة.

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وقال محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: «إن أرقام الزيارات للربع الأول تعد انعكاساً للشراكات الاستراتيجية مع علامات سوق السفر والسياحة مثل طيران الإمارات ومطارات دبي، بالتزامن مع توجهاتنا لتركيز نطاق الأعمال على الزيارات الدولية».

وأضاف: «سيقود بول باركر الرئيس التنفيذي الجديد للشؤون التجارية، جهودنا الرامية لتحقيق النمو في الزيارات من السوق الدولية من خلال التركيز على زيادة إنفاق الزوار، وزيادة مدة إقامتهم في المنتزهات الترفيهية والفندق».

وفي العام 2020 من المتوقع أن تضم الوجهة أكثر من 1300 غرفة فندقية، حيث سيتم افتتاح فندق «روف» خلال العام 2019، وسيتم افتتاح فندق «ليجولاند دبي» في العام 2020. وبلغ معدل إشغال فندق لابيتا 72% خلال الربع الأول دلالة على استجابة الزوار والعملاء لباقاتنا الفندقية.

وختم الملا بالقول: «بعد تشكيلنا لقاعدة زوار من السوق المحلي، سنقوم بإعادة استهدافهم من خلال العديد من العروض والباقات الترويجية خلال هذا العام. وستكون أولاها الفعالية التي ستنظم يوم 19 الجاري بعنوان (اليوم الاماراتي الرائع)، حيث ستستهدف الوجهة العائلات الإماراتية من مختلف أرجاء الدولة، وسنطلق باقات العضويات السنوية المخصصة للعائلات الإماراتية حصرياً في هذا اليوم».