30.3 مليون درهم تداولات «إعمار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.63% عند مستوى 2790.16 نقطة، متأثراً بنزول أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات.

شهد السوق تداول 168.17 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 219.76 مليون درهم، نفذت من خلال 2569 صفقة، وجرى تداول أسهم 36 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة.

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وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 30.3 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.13 درهم، تلاه سهم «أرامكس» بسيولة قدرها 27.4 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.05% إلى 4.8 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 27 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.2% مغلقاً عند 5.03 درهم.

وسجل سهم «الإثمار» الارتفاع الأكثر بنسبة 12.81% مغلقاً عند 0.27 درهم، تلاه سهم «المدينة للتمويل» وارتفع بنسبة 1.97% إلى 0.259 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بارتفاعه 1.94% مغلقاً عند 1.05 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «دبي الوطنية للتأمين»، التراجع الأكثر بنسبة 9.78% مغلقاً عند 4.15 درهم، تلاه سهم «الاستشارات المالية الدولية» متراجعاً بنسبة 9.77% وأغلق عند 0.36 درهم، ثم سهم «بنك المشرق» ونزل بنسبة 6.75% إلى 74.6 درهم.