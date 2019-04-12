60 ألف زائر لمعرض الساعات والمجوهرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقطب «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2019» بنسخته الربيعية ال 46 والذي أسدل الستار على فعالياته يوم السبت الماضي في مركز «إكسبو الشارقة» أكثر من 60 ألف زائر من التجار والزوار الذين استفادوا من العروض النوعية التي شهدها المعرض، وتابعوا من خلاله آخر خطوط الموضة من الحُلي والمجوهرات والساعات والألماس والمشغولات الذهبية التي عرضتها أهم الأسماء والعلامات التجارية المحلية والعربية والعالمية الرائدة في هذا المجال من 20 دولة في العالم.

شهد معرض الساعات والمجوهرات الذي أقيم على مساحة 30 ألف متر مربع، مشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية محلية وعربية وعالمية ضمت نخبة من رواد صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات في العالم، واحتوت قائمة الدول المشاركة في المعرض كلاً من المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ولاتيفيا وليتوانيا والسعودية وباكستان والأردن ولبنان والبحرين وتركيا وتايوان وهونج كونج وتايلاند وسنغافورة، إلى جانب عشرات الشركات الإماراتية التي تقوم بعرض تصاميم تضاهي أحدث اتجاهات موضة الذهب وصناعة المجوهرات والساعات في العالم.وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن هذا النجاح الكبير للمعرض يتسق مع جهود إمارة الشارقة في تعزيز سمعتها العالمية التي نالتها عن جدارة واستحقاق كأحد أهم المراكز التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأقام المعرض حفلاً لتكريم الفائزين بجوائزه على مدار أيامه الخمسة، حيث حصل الفائز في اليوم الأول على خاتم من الذهب الوردي المرصع بالألماس، في حين نال الفائز باليوم الثاني طقماً من الألماس المرصع باللؤلؤ، بينما حصل الفائز في اليوم الثالث على طقم من الذهب الوردي المرصع بالألماس، أما الفائز في اليوم الرابع فقد حصل على طقم من الذهب الأبيض المرصع بالألماس. واختتم المعرض فعالياته بالإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن سبيكة من الذهب بوزن كيلوجرام.