شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تمتص تذبذب «القيادية» وتكسب أسبوعاً أخضر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

خالف المستثمرون الأجانب الاتجاه الهابط للأسهم المحلية في آخر جلسات الأسبوع، ونفذوا عمليات شرائية على عدد من الأسهم، برغم عمليات جني الأرباح التي تراجعت بمؤشر سوق دبي 0.63%، وأبوظبي على نحو طفيف 0.11%.

بلغ صافي شراء الأجانب (غير العرب) 64 مليون درهم محصلة شراء، منها 44 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و20 مليون درهم محصلة شراء في دبي، وكذا المحافظ الاستثمارية التي ضخت ولو بنسبة أقل (872 مليون درهم محصلة شراء).

وسجلت السيولة في السوقين، 409.76 مليون درهم، منها 219.76 مليون درهم في دبي، و190 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 231.27 مليون سهم، توزعت بواقع 168.17 مليون سهم في دبي، و63 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 62 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.63% عند مستوى 2790.16 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والاتصالات.

ونزل قطاع العقار بنسبة 0.24% بعد نزول «أرابتك» 1.4% و«داماك» 1.5%، و«ديار» 0.56%، و«الاتحاد العقارية» 1.31%، وتزامن ذلك مع استقرار «إعمار العقارية ومجموعتها».

ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.3% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.2% و«الإمارات دبي الوطني» 1.67%، و«بنك المشرق» 6.75%.

كما نزل قطاع الاستثمار 0.4% بفعل نزول «سوق دبي المالي» 2.25% و«السلام القابضة» 2.53%، و«الاستشارات المالية» 9.77%، فيما استقر «دبي للاستثمار» وارتفع «شعاع كابيتال» 1.03%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.63% بعد ارتفاع «أرامكس» 1.05%، و«الخليج للملاحة» 0.7%.

من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.11% عند مستوى 5052.3 نقطة، مع انخفاض المؤشرات القطاعية كافة باستثناء العقار والخدمات.

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ونزل قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.05% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 0.67%، فيما تقلصت خسائر القطاع بفضل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.66%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.71%.

وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.36% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما انخفض قطاع الطاقة بنسبة 2.2% متأثراً بتراجع «أدنوك للتوزيع» 3.21%، و«دانة غاز» 2.22%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.68% مستمداً الدعم من سهم «الدار» بنسبة 1.75%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.9%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 30.3 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.13 درهم، تلاه سهم «أرامكس» بسيولة قدرها 27.4 مليون درهم، مغلقاً عند 4.8 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 27 مليون درهم، مغلقاً عند 5.03 درهم.

وتصدر سهم «الاتحاد الوطني» التداولات بقيمة 60.7 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 5.31 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 25.2 مليون درهم، ليغلق عند 9.2 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 24 مليون درهم، ليغلق عند 4.93 درهم.

وسجل سهم «الإثمار» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 12.81% مغلقاً عند 0.27 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «دبي الوطنية للتأمين»، التراجع الأكثر بنسبة 9.78% مغلقاً عند 4.15 درهم.

وسجل بنك أم القيوين الوطني الارتفاع الأكثر، ولامس الحد الأعلى بنسبة 14.67% مغلقاً عند 2.58 درهم، وفي المقابل، وسجل سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 5.14% مغلقاً عند 3.32 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 69.35 مليون درهم محصلة شراء، منها 64 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و5.34 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 69.35 مليون درهم محصلة بيع، منها 8.96 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و60.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب مشترياتهم، أمس، على أسهم «تبريد»، و«إشراق»، و«دي إكس بي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم، «دبي للاستثمار»، و«أدنوك للتوزيع»، و«دانة غاز»، و«رأس الخيمة العقارية».

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 8.72 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و4 ملايين درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 8.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 4.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و4 ملايين درهم محصلة بيع في دبي.