«غرفة واقتصادية» رأس الخيمة يدعمان «الصغيرة والمتوسطة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

أكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، التزام الغرفة، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، بمتابعة الجهود الحثيثة خلال المرحلة المقبلة؛ لدعم رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما تأكيد حصولهم على التسهيلات والحوافز، التي منحوا إياها؛ لكونهم أعضاء ب«برنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب»، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح مجالاً واسعاً لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ للحصول على مزيد من المحفزات والامتيازات، وأيضاً وضع ضوابط تضمن حصول المواطنين من أصحاب تلك المشاريع دون غيرهم على تلك الامتيازات والإعفاءات.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تفاهم بين الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة مؤخراً؛ بغرض التعاون والتنسيق، وتبادل المشورة والدراسة فيما بينهم، وكذا «مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب»، حول الأنظمة والخدمات التي يتم تطويرها واقتراحها، وقع الاتفاقية: محمد حسن السبب مدير عام غرفة التجارة، والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية.

وأكد محمد السبب، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات اهتمامات الغرفة؛ وذلك لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو، وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي بالإمارة، ومن ثم تحرص الغرفة على تسخير كل الجهود والإمكانات؛ لدعم هذا القطاع.

وأشار عبدالرحمن الشايب إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود في مجالات عدة منها: مجال الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة؛ لضمان مواءمتها للأهداف الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة، والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال.